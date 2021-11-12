Американский журналист заявил, что Усачёва приехала с травмой на Гран-при

Американский журналист Дейв Лиз прокомментировал снятие российской фигуристки Дарьи Усачёвой с Гран-при Японии из-за травмы. Он убеждён, что спортсменка приехала на турнир с проблемами со здоровьем. Слова журналиста передаёт RT.

Абсолютно очевидно, что Усачева приехала в Токио с уже имеющейся травмой. В Америке, если 15-летняя девочка получает перелом бедра, которое является очень сильной и прочной костью, это уже само по себе повод спросить: почему случилась травма? — сказал Лис.

Также американский журналист заявил, что в его практике подобные повреждения получали фигуристки с расстройствами пищевого поведения.

Усачёва получила травму в результате неудачного падения с тройного флипа на разминке перед короткой программой на этапе Гран-при Японии. Фигуристку унесли в подтрибунное помещение на руках. Продолжить соревноваться она не смогла и была вынуждена сняться с турнира. Изначально сообщалось, что у неё вертельный перелом бедра. Позже Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что у российской фигуристки Дарьи Усачёвой произошёл отрыв связки одной из мышц на правой ноге.

Ранее сообщалось, что хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал травму Дарьи Усачёвой, полученную после падения на разминке на этапе Гран-при в Японии. По его словам, фигуристки Тутберидзе сильно усердствуют из-за высокой конкуренции в группе.