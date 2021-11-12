Хореограф группы Тутберидзе назвал виновных в травме Усачёвой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал травму Дарьи Усачёвой, полученную после падения на разминке на этапе Гран-при в Японии. По его словам, фигуристки Тутберидзе сильно усердствуют из-за высокой конкуренции в группе. Его слова приводит «Матч ТВ».

Хореограф сообщил, что из-за этого у девочек растёт нервное перенапряжение. Даже тренер порой не может их остановить, потому что надо работать, ведь впереди очередная Олимпиада.

Нам нужно опасаться травм, девочкам нужно поберечь себя, иногда знать меру. Я не скажу, что есть вина тренера, — девочки сами из-за этой конкуренции бегут вперёд паровоза. Спорт невозможен без травм. Девочки уже взрослые, и они должны понимать, когда нужно остановиться, немного придержать себя в плане тренировочного процесса. Когда есть ощущение, что мышцы сдают, нужно предупреждать тренера, он же не телепат, — сказал Железняков.

Усачёва получила травму в результате неудачного падения с тройного флипа на разминке перед короткой программой на этапе Гран-при Японии. Фигуристку унесли в подтрибунное помещение на руках. Продолжить соревноваться она не смогла и была вынуждена сняться с турнира. Изначально сообщалось, что у неё вертельный перелом бедра. Позже Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что у российской фигуристки Дарьи Усачёвой произошёл отрыв связки одной из мышц на правой ноге.

Японский этап Гран-при продлится до 14 ноября.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила сожаление в связи с тем, что Усачёва была вынуждена сняться с этапа Гран-при.