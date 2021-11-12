Тарасова выразила надежду, что травма Усачёвой окажется несерьёзной
Сергей Стариков
Сергей Стариков
14:41, 12 ноября 2021
Татьяна ТарасоваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила сожаление в связи с тем, что отечественная спортсменка Дарья Усачёва была вынуждена сняться с Гран-при Японии. Прославленный специалист выразила надежду, что травмы фигуристки окажутся несерьёзными. Слова тренера приводит «Чемпионат».
Очень жаль, что Усачёва получила травму и ей пришлось сняться с соревнований. Очень хочется, чтобы травма хотя бы не была серьёзной. Но что ж теперь сделать? У нас такой спорт. К сожалению, живём с травмами. Очень обидно за Дарью, — сказала Тарасова.
15-летняя Усачёва является воспитанницей Этери Тутберидзе. Нынешний сезон является для неё вторым на взрослом уровне.
Ранее стало известно, что Усачёва получила травму во время исполнения прыжкового элемента на разминке перед стартом Гран-при Японии. Спортсменка не смогла покинуть лёд самостоятельно.