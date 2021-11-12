Тарасова выразила надежду, что травма Усачёвой окажется несерьёзной

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Даниил Глейхенгауз, хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе прокомментировал ситуацию с травмой российской фигуристки Дарьи Усачевой на Гран-при Японии. Он заявил, что у спортсменки ранее не было проблем со здоровьем.

Видно, что она шла на тройной флип, сделала бабочку. Видно, что во время отрыва в воздухе почувствовала болевые ощущения. Больно и тяжело на это смотреть, — сказал Глейхенгауз. Он добавил,...