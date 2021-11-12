Фигуристка Усачёва получила травму на раскатке и снялась с Гран-при Японии

Российская фигуристка Дарья Усачёва получила травму на разминке перед выступлением в короткой программе на Гран-при Японии. Спортсменка не смогла самостоятельно покинуть площадку и была вынуждена сняться с турнира. Видео опубликовал в YouTube Первый канал

Инцидент произошёл в ходе разминки перед стартом соревнований в женском одиночном катании. Усачёва неудачно исполнила флип и упала на лёд. Российская фигуристка получила травму и в слезах покинула площадку. Впоследствии стало известно, что Дарья не сможет принять участие в первенстве в Токио.

Усачёва была единственной представительницей России на этапе Гран-при по фигурному катанию в Токио. Изначально на соревнованиях в Японии должна была выступать Александра Трусова, но спортсменка была вынуждена сняться из-за болезни.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в дуэте с Владимиром Морозовым в соревновании спортивных пар, упала во время исполнения прыжкового элемента в ходе короткой программы на этапе Гран-при в Японии.