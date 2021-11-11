Фигуристка Тарасова упала в ходе короткой программы на Гран-при Японии

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в дуэте с Владимиром Морозовым в соревновании спортивных пар, упала во время исполнения прыжкового элемента в ходе короткой программы на этапе Гран-при в Японии. Видеозапись выступления пары опубликовал в YouTube Первый канал.
Подопечные Этери Тутберидзе исполняли короткую программу под композицию Людовико Эйнауди Experience. В ходе выступления Тарасова и Морозов исполняли прыжковый элемент. При приземлении партнёрша упала.
По итогам короткой программы Тарасова и Морозов набрали 75,78 балла и заняли второе место, уступив соотечественникам — Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.
Ранее Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синицыной, назвал страстным их совместно выступление в ритм-танце на Гран-при Японии. Отечественный спортсмен также признался, что не испытывает проблем со здоровьем после соревнований в Токио.