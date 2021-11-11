Фигуристка Тарасова упала в ходе короткой программы на Гран-при Японии

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синицыной, назвал страстным их совместное выступление в ритм-танце на Гран-при Японии. Отечественный спортсмен также признался, что не испытывает проблем со здоровьем и находится в отличной физической форме. Слова Кацалапова приводит РИА Новости.

Моей эмоцией в завершении танца было: да, сделано, отлично! Это был страстный танец. В любом случае сейчас, сегодня я чувствую себя хорошо. Люди, которые окружают меня, верят в меня, и...