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Фигуристка Тарасова упала в ходе короткой программы на Гран-при Японии

10:29, 12 ноября 2021
Фигуристка Тарасова упала в ходе короткой программы на Гран-при Японии Евгения Тарасова Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в дуэте с Владимиром Морозовым в соревновании спортивных пар, упала во время исполнения прыжкового элемента в ходе короткой программы на этапе Гран-при в Японии. Видеозапись выступления пары опубликовал в YouTube Первый канал.

Подопечные Этери Тутберидзе исполняли короткую программу под композицию Людовико Эйнауди Experience. В ходе выступления Тарасова и Морозов исполняли прыжковый элемент. При приземлении партнёрша упала.

По итогам короткой программы Тарасова и Морозов набрали 75,78 балла и заняли второе место, уступив соотечественникам — Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Ранее Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синицыной, назвал страстным их совместно выступление в ритм-танце на Гран-при Японии. Отечественный спортсмен также признался, что не испытывает проблем со здоровьем после соревнований в Токио.

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