«Это был страстный танец»: Кацалапов оценил выступление на Гран-При Японии

Фото: twitter.com/ellada007

В Сети появилась видеозапись выступления российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревнованиях спортивных пар на Гран-при Японии по фигурному катанию. Видео проката опубликовал Первый канал в YouTube.

В Токио российские фигуристы выступали под музыку итальянского композитора Цезаря Пуни из балета «Эсмеральда». По итогам короткой программы Мишина и Галлямов занимают первое место в турнирной таблице. Они являются действующими...