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«Это был страстный танец»: Кацалапов оценил выступление на Гран-При Японии

10:18, 12 ноября 2021
«Это был страстный танец»: Кацалапов оценил выступление на Гран-При Японии Никита Кацалапов, Виктория Синицына Фото: twitter.com/ellada007
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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синицыной, назвал страстным их совместное выступление в ритм-танце на Гран-при Японии. Отечественный спортсмен также признался, что не испытывает проблем со здоровьем и находится в отличной физической форме. Слова Кацалапова приводит РИА Новости.

Моей эмоцией в завершении танца было: да, сделано, отлично! Это был страстный танец. В любом случае сейчас, сегодня я чувствую себя хорошо. Люди, которые окружают меня, верят в меня, и это мне помогает. Мы каждый день работаем над тем, чтобы совершенствоваться, — заявил Кацалапов.

После ритм-танца Синицына и Кацалапов лидируют в турнирной таблице Гран-при Японии в соревнованиях танцевальных пар. Ближайшими преследователями российских фигуристов являются американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Ранее в Сети появилась запись выступления российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе на Гран-при Японии по фигурному катанию. Отечественные фигуристы установили личный рекорд и вышли на первое место в таблице.

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