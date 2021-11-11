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Опубликовано видео выступления Мишиной и Галлямова на Гран-при Японии

10:09, 12 ноября 2021
Опубликовано видео выступления Мишиной и Галлямова на Гран-при Японии Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В Сети появилась видеозапись выступления российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревнованиях спортивных пар на Гран-при Японии по фигурному катанию. Видео проката опубликовал Первый канал в YouTube.

В Токио российские фигуристы выступали под музыку итальянского композитора Цезаря Пуни из балета «Эсмеральда». По итогам короткой программы Мишина и Галлямов занимают первое место в турнирной таблице.

Они являются действующими чемпионами мира по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. На турнире в Стокгольме Мишина и Галлямов заняли первое место, обогнав оппонентов из Китая — Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов, выступающие в соревнованиях танцевальных пар, вышли в лидеры после ритм-танца на Гран-при Японии.

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