Мишина и Галлямов победили в короткой программе на Гран-при Японии

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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, взяли верх в короткой программе на этапе Гран-при Японии. На соревнованиях в Токио отечественные спортсмены установили личный рекорд.

За своё выступление в короткой программе на Гран-при Японии российские фигуристы получили 78,40 балла. Таким образом, они обновили собственный рекорд в данном виде программы.

На втором месте расположились их соотечественники — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, получившие за свой прокат оценку в 75,78 балла. Третью строчку заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара (73,98).

Мишина и Галлямов являются действующими чемпионами мира по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. На турнире в Стокгольме они заняли первое место, обогнав оппонентов из Китая — Суй Вэньцзин и Хай Цуна.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева снялась с Кубка Австрии в Граце из-за температуры. Турнир из-за недомогания пропустят также Михаил Коляда и Глеб Лутфуллин.