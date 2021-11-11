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Туктамышева снялась с Кубка Австрии из-за температуры

18:44, 11 ноября 2021
Туктамышева снялась с Кубка Австрии из-за температуры Елизавета Туктамышева Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева снялась с Кубка Австрии в Граце из-за температуры. Турнир из-за недомогания пропустят также Михаил Коляда и Глеб Лутфуллин, сообщает «Матч ТВ».

Их фамилии пропали из списков участников турнира, размещённых на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). 

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган не стал разглашать причины снятия спортсменов и добавил, что не слышал о наличии у них коронавируса.

Кубок Австрии стартует 12 ноября в Граце. Из россиян выступят танцевальные пары Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

7 ноября известный канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер заявил, что Туктамышева обязана быть в российской олимпийской команде в Пекине-2022.

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