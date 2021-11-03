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Орсер: Туктамышева обязана быть в олимпийской команде в Пекине

12:25, 07 ноября 2021
Орсер: Туктамышева обязана быть в олимпийской команде в Пекине Елизавета Туктамышева Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Известный канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением о российской спортсменке Елизавете Туктамышевой. Об этом специалист сказал «Чемпионату».

Лиза даёт надежду всем фигуристкам планеты. Потому что она продолжает совершенствоваться, несмотря на то что уже не юная девочка, а молодая женщина. Как я мог её забыть? Напишите, что она мне больше всех нравится, что она лучше всех!заявил Орсер.

Канадский специалист высоко оценил сотрудничество Туктамышевой с её многолетним тренером Алексеем Мишиным, а также пожелал фигуристке отобраться на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Она обязана быть в олимпийской команде в Пекине. Очень надеюсь её там увидеть, это было бы прекрасно для всего мирового фигурного катания, — добавил Орсер.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года в Шанхае, серебряной медалисткой первенства планеты 2021 года в Стокгольме. Помимо прочего, в её активе значатся золото и бронза чемпионата Европы.

Ранее Орсер рассказал, почему двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных медалей Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева прекратила сотрудничество с ним. По его словам, это произошло после того, как она заболела коронавирусом.

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