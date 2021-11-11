Фигуристы Синицына и Кацалапов выиграли ритм-танец на Гран-при Японии

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют в соревнованиях танцевальных дуэтов после ритмического танца на Гран-при Японии. Турнир NHK Trophy проходит в Токио.

За выступление в ритм-танце Синицына и Кацалапов получили 86,33 балла. Вслед за ними расположились американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (86,02), на третьей позиции оказались британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

Также на Гран-при Японии выступили россияне Софья Шевченко и Игорь Ерёменко. Им не удалось показать высокий результат. После ритм-танца они с 65,17 балла занимают девятое место.

Синицына и Кацалапов являются золотыми и серебряными призёрами чемпионата мира, победителями первенства Европы. На командном чемпионате мира они занимали первое и второе места.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, взяли верх в короткой программе на этапе Гран-при Японии. На соревнованиях в Токио спортсмены установили личный рекорд.