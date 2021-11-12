Федерация фигурного катания уточнила, какую травму получила Усачёва

У российской фигуристки Дарьи Усачёвой произошёл отрыв связки одной из мышц на правой ноге. Подобные травмы характерны для спортсменов в возрасте 13–17 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Ранее фигуристка снялась с этапа Гран-при в Японии после неудачного падения на разминке.

Во время выполнения прыжкового элемента у спортсменки произошёл отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости, что, к сожалению, является достаточно распространённым случаем в спортивной мировой практике и характерно для спортсменов в возрасте 13–17 лет, — говорится в сообщении.

Также в ФФККР отметили, что подобного рода повреждения не требуют длительного восстановления, и в 99 процентах случаев спортсмен возвращается к нормальной спортивной деятельности.

Усачёва получила травму в результате неудачного падения с тройного флипа на разминке перед короткой программой на этапе Гран-при Японии. Фигуристку унесли в подтрибунное помещение на руках. Продолжить соревноваться она не смогла и была вынуждена сняться с турнира. Изначально сообщалось, что у неё вертельный перелом бедра.

Японский этап Гран-при продлится до 14 ноября.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила сожаление в связи с тем, что Усачёва была вынуждена сняться с этапа Гран-при.