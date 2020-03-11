https://static.news.ru/photo/6914734e-6439-11ea-8fb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Федерация фигурного катания на коньках России с понимаем отнеслась к решению отменить чемпионат мира в Квебеке из-за коронавируса, говорится в сообщении ФФККР.

Безусловно, мы сожалеем об отмене чемпионата мира — главного старта сезона, к которому готовились все спортсмены и тренеры, — отмечается в пресс-релизе.

Федерация в ближайшее время рассмотрит и обсудит с тренерами сборной России дальнейшие планы подготовки спортсменов в связи с сложившейся ситуацией.

Ранее министр здравоохранения канадской провинции Квебек Даниэль Маккенн объявил об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, писалNEWS.ru.

Коронавирусом нового типа (COVID-19), по состоянию на 12 марта 2020 года, заболели 126136 человек по всему миру. За последние сутки выявлено 7109 случаев инфицирования. Умерли 4630 граждан (+346 летальных исходов за 24 часа), выздоровели 68126 (+2455).

В России подтвердили 28 случаев заражения COVID-19 (+8 пациентов за последние 24 часа). Москва с 13 марта ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией из-за распространения коронавируса.