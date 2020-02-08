https://static.news.ru/photo/21ba3726-4b53-11ea-892b-fa163e074e61_660.jpg Семён Елистратов Фото: Soenar Chamid/AFLO/Global Look Press

Российский спортсмен Семён Елистратов завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку в немецком Дрездене.

Первое место занял Чжи Вон Пак из Южной Кореи, бронзу завоевал венгр Джон-Генри Крюгер.

На этой же дистанции среди женщин победительницей стала спортсменка из Нидерландов Сюзанне Схюлтинг. Россиянка Софья Просвирнова заняла второе место. Третьей стала француженка Тифани Юо-Маршан.

Ранее Елистратов занял третье место на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку в венгерском Дебрецене. Первые два места заняли хозяева турнира Шаолин Сандор Лю и Шаоан Лю, писал NEWS.ru. Также Елистратов стал бронзовым призёром турнира на дистанции 1000 метров и завоевал золото на дистанции 3000 метров.