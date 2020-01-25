Российский спортсмен Семён Елистратов занял третье место на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в венгерском Дебрецене.
Первые два места заняли хозяева турнира Шаолин Сандор Лю и Шаоан Лю.
Елистратов принёс сборной России первую медаль на турнире.
Ранее сборная России завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае, писал NEWS.ru. Первое место заняла команда Нидерландов. Сборные Канады и США были дисквалифицированы.
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