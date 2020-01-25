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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов не ожидали, что смогут завоевать золото на чемпионате Европы в австрийском Граце.

Настраивались так, чтобы донести нашу программу, прокатать так, как мы тренировались, чтобы все получилось чисто, качественно. Не могу сказать, что до конца ожидали, что будем сидеть здесь по центру, —...