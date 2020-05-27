Елевич: определять чемпиона Единой лиги ВТБ было бы глупо

https://static.news.ru/photo/62f5368c-9ff9-11ea-b86b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Елевич Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу и первый наставник подмосковных «Химок» Сергей Елевич отреагировал на решение Российской федерации баскетбола (РФБ) не определять чемпиона текущего сезона Единой лиги ВТБ.

Всё-таки я создавал «Химки» и, конечно, хочу, чтобы они выиграли, но не таким образом. Когда есть у некоторых команд по две-три не сыгранных игры, как можно определить чемпиона? Я считаю, что это глупо. Отдавать звание чемпиона было бы просто неправильно, должна быть спортивная этика, — сказал Елевич корреспонденту NEWS.ru.

По мнению спортсмена, «Химки» заслуженно лидировали в турнирной таблице регулярного чемпионата России и заслуживали победы.

Безусловно, я на стороне, чтобы «Химки» победили, и они заслуженно стали победителями регулярного чемпионата, но, к сожалению, мы имеем картину, которая не позволяет решить проблему в таком ракурсе. Я сторонник того, чтобы всё было справедливо. Матчи, которые были сыграны, были сыграны не до конца. И этот вопрос должна была решать лига ВТБ, а не федерация, — добавил он.

Кроме того, 70-летний специалист уточнил, что у подмосковного коллектива «никто не отнимал победу, её просто нет».

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