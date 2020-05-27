Чемпиона России по баскетболу определять не будут

https://static.news.ru/photo/784ce294-9ff6-11ea-8127-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская федерация баскетбола (РФБ) приняла решение не определять чемпиона России в прошедшем сезоне, который не был доигран из-за пандемии коронавируса.

Сегодня исполкомом РФБ утверждена классификация, в которой чемпион не определён, так как нет критерия, по которому мы можем определить этого чемпиона, — цитирует главу РФБ Андрея Кириленко РИА Новости.

Отмечается, что у мужчин чемпион не будет определён ни в одном из дивизионов чемпионата России.

Единая лига ВТБ по баскетболу досрочно завершила сезон-2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации с COVID-19, не определив чемпиона, так как не соблюдён спортивный принцип: команды сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершён.

Ранее Единая лига ВТБ объявила о планах начать сезон-2020/21 в октябре, писал NEWS.ru.