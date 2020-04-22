Единая лига ВТБ планирует начать сезон-2020/21 в октябре

https://static.news.ru/photo/1c6c524e-8498-11ea-9a64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, когда начнётся следующий сезон лиги.

Мы работаем над календарем следующего сезона. В этом плане возникают сложности из-за желания Евролиги доиграть сезон. Они создают непонятную ситуацию, никто не понимает, когда и как они это будут делать. Но в любом случае наш план — открыть следующий сезон в начале октября, — цитирует Корстин РИА Новости.

Единая лига ВТБ по баскетболу приняла решение досрочно завершить сезон-2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации с COVID-19. Чемпион лиги сезона-2019/20 определён не будет, так как не соблюдён спортивный принцип: команды сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершён, писал NEWS.ru.