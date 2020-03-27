Единая лига ВТБ по баскетболу приняла решение досрочно завершить сезон-2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации с COVID-19, говорится в сообщении лиги.
После подведения результатов заочного голосования Совета лиги большинством голосов было принято официальное решение досрочно завершить сезон Единой лиги ВТБ, — заявила генеральный директор лиги Илона Корстин.
Она добавила, что чемпион лиги сезона-2019/20 определён не будет, так как не соблюдён спортивный принцип: команды сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершён.
Также не будет доигран Кубок Белова, а итоговую классификацию чемпионата России позднее представит Российская федерация баскетбола (РФБ).
Ранее досрочно завершить сезон решила Континентальная хоккейная лига (КХЛ), писал NEWS.ru.
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