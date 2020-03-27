https://static.news.ru/photo/3244ac3c-700d-11ea-a439-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единая лига ВТБ по баскетболу приняла решение досрочно завершить сезон-2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации с COVID-19, говорится в сообщении лиги.

После подведения результатов заочного голосования Совета лиги большинством голосов было принято официальное решение досрочно завершить сезон Единой лиги ВТБ, — заявила генеральный директор лиги Илона Корстин.

Она добавила, что чемпион лиги сезона-2019/20 определён не будет, так как не соблюдён спортивный принцип: команды сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершён.

Также не будет доигран Кубок Белова, а итоговую классификацию чемпионата России позднее представит Российская федерация баскетбола (РФБ).

Ранее досрочно завершить сезон решила Континентальная хоккейная лига (КХЛ), писал NEWS.ru.