Экс-наставник сборной России считает, что Шведа нельзя отпускать в НБА

https://static.news.ru/photo/63d3d162-9fe5-11ea-97c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Елевич отреагировал на интерес команд Национальной баскетбольной ассоциации к защитнику и лидеру подмосковных «Химок» Алексею Шведу.

Если бы я был руководителем, постарался бы найти способ его сохранить. Моё личное мнение: нельзя отказываться от такого игрока. К тому же сейчас он так прибавил! Швед сегодня ещё полезнее, чем раньше, — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

По словам 70-летнего специалиста, он является «символом» и «главной фишкой» коллектива, который всегда анализирует свои действия.

31-летний комбогард перешёл в «Химки» в 2015 году. В текущем сезоне, который был досрочно завершён, в среднем за матч он набирал 21,7 очка, совершая при этом 7,2 передачи и 2,8 подбора.

До перехода в подмосковный коллектив он выступал с 2012 года в НБА, играя за «Миннесоту Тимбервулвз», «Филадельфию 76», «Хьюстон Рокетс».

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