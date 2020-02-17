Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как реагирует на критику в свой адрес со стороны корреспондента NEWS.ru Александра Круглова.
Самое главное, чтобы критика была конструктивная. Если есть конструктив, то мы готовы работать. А если просто кидать какими-то фразами, то мы просто их не воспринимаем. На данный момент я бы не оценивал критику, а просто радовался бы — эта победа [Александра Логинова в спринте] поддержала всю страну, — сказал Драчёв.
Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отказал в общении Круглову на чемпионате мира, который проходит в Антхольц-Антерсельве (Италия). По словам известного биатлонного обозревателя, который в своих материал временами выступает со справедливой критикой в адрес сборной страны, руководства СБР и Хованцева, претензии главного тренера ему абсолютно понятны.
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