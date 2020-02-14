https://static.news.ru/photo/42dbf352-4fe2-11ea-95d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Решения о дисквалификации олимпийских чемпионов российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова были приняты на основе анализа базы данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что из базы данных Московской лаборатории была удалена информация о спортсменах.

22 января в связи с началом дисциплинарного разбирательства принято решение приостановить действие Московской антидопинговой лаборатории. Ограничение будет действовать до тех пор, пока продолжается разбирательство, проводимое дисциплинарным комитетом.

Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил из-за употребления запрещённого вещества оксандролона. Он дисквалифицирован с 27 августа 2013 года. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, среди прочего он должен быть лишён золота сочинской Олимпиады, которое получил в составе эстафетной гонки.

Также дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова.