Чехия предложила помощь и визу легкоатлетке Тимановской

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил о готовности его республики предоставить визу белорусской спортсменке Кристине Тимановской. Об этом он написал в Twitter.

Предлагаем ей визу к вступлению на нашу территорию, чтобы она могла у нас обратиться за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово ей помочь, — говорится в его сообщении.

Скандал с Тимановской вспыхнул в Токио после её критики в адрес спортивных чиновников из Белоруссии. Легкоатлетка приехала в Токио, чтобы выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Когда оказалось, что белорусской команде не хватает спортсменок для участия в эстафете 4×400 метров, в состав включили Тимановскую, не известив её об этом. Легкоатлетке это не понравилось. Её решили вернуть на родину досрочно.

Ранее стало известно, что Кристина Тимановская сообщила: она находится в безопасном месте. Спортсменка пообещала рассказать о дальнейших планах через адвоката утром 2 августа. При этом Тимановская не сообщила, покинула ли она отделение полиции в международном аэропорту Ханэда в Токио. Перед участком по-прежнему остаются журналисты, которые ожидают появления легкоатлетки.