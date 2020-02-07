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Гражданская панихида по баскетболисту Коби Брайанту, его 13-летней дочери Джианне и ещё семи погибшим при крушении вертолёта людям пройдёт 24 февраля в спорткомплексе «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе.

Арена является домашней для баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», за который спортсмен выступал в течение 20 сезонов.

Выбранную для проведения церемонии прощания дату — 24/02 — можно рассматривать символично. Брайант играл под номером 24, а его дочь Джианна выступала за юношеские баскетбольные команды под вторым номером, отмечает CNN.

Как писал NEWS.ru, 26 января в американском штате Калифорния разбился вертолёт с девятью людьми на борту. Незадолго до крушения диспетчеры предупредили, что летательный аппарат находится близко к холмистой местности. Он не был оснащён системой предупреждения столкновений, которая могла бы сообщить пилоту о препятствии. Тело Коби Брайанта опознали по отпечаткам пальцев. У баскетболиста остались супруга Ванесса и трое дочерей. Вдова спортсмена поблагодарила фанатов за поддержку.