Выбранную для проведения церемонии прощания дату — 24/02 — можно рассматривать символично. Брайант играл под номером 24, а его дочь Джианна выступала за юношеские баскетбольные команды под вторым номером, отмечает CNN.
Как писал NEWS.ru, 26 января в американском штате Калифорния разбился вертолёт с девятью людьми на борту. Незадолго до крушения диспетчеры предупредили, что летательный аппарат находится близко к холмистой местности. Он не был оснащён системой предупреждения столкновений, которая могла бы сообщить пилоту о препятствии. Тело Коби Брайанта опознали по отпечаткам пальцев. У баскетболиста остались супруга Ванесса и трое дочерей. Вдова спортсмена поблагодарила фанатов за поддержку.