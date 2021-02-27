Большунов и Ретивых стали третьими командном спринте на чемпионате мира

https://static.news.ru/photo/ced8a910-79c4-11eb-86dc-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/alexanderbolshunovfan

Представители России Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место в финале командного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в городе Оберстдорф в Германии.

Победителями стали представители Норвегии Йоханнес Хесфлот Клебо и Эрик Вальнес. Серебро завоевали финны Йони Мяк и Ристоматти Хакола.

Чемпионат закончится 7 марта.

Накануне NEWS.ru сообщал, что Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе. Результат российского лыжника — 1 час 11 минут и 33,9 секунды на дистанции 15+15 километров. Золотая медаль россиянина стала для национальной команды РФ первой медалью на ЧМ.

Ранее Большунов остался без медали в спринте классическим стилем на чемпионате мира. Спортсмен финишировал на четвёртом месте (плюс 5,92 секунды). Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 3 минуты 1,3 секунды. Вторым и третьим стали его соотечественники Эрик Валнес (плюс 0,66 секунды) и Ховард Сулос Таугбель (плюс 0,8 секунды).