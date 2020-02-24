https://static.news.ru/photo/206cd564-573c-11ea-adbf-fa163e074e61_660.jpg Сергей Ковалёв Фото: АГН «Москва»

Сотрудники полиции Лос-Анжелеса арестовали российского боксёра Сергея Ковалёва. Спортсмен был за рулём в нетрезвом виде.

Автомобиль Ковалёва остановили на шоссе примерно в 02:00 по местному времени (13:00 мск). Мужчину доставили в ближайший участок. Позднее его отпустили под подписку о невыезде, передаёт TMZ.

Ранее NEWS.ru писал, что американская модель и актриса Джейми Фронтц подала в суд на Ковалёва. Спортсмен был арестован в июне прошлого года в Калифорнии из-за обвинений Фронтц. Девушка заявила, что боксёр приставал к ней на вечеринке, а после полученного отказа напал, в результате чего у неё был сломан нос, а также получено сотрясение мозга и другие травмы.