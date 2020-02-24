Сотрудники полиции Лос-Анжелеса арестовали российского боксёра Сергея Ковалёва. Спортсмен был за рулём в нетрезвом виде.
Автомобиль Ковалёва остановили на шоссе примерно в 02:00 по местному времени (13:00 мск). Мужчину доставили в ближайший участок. Позднее его отпустили под подписку о невыезде,
Ранее NEWS.ru писал, что американская модель и актриса Джейми Фронтц подала в суд на Ковалёва. Спортсмен был арестован в июне прошлого года в Калифорнии из-за обвинений Фронтц. Девушка заявила, что боксёр приставал к ней на вечеринке, а после полученного отказа напал, в результате чего у неё был сломан нос, а также получено сотрясение мозга и другие травмы.
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