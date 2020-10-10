16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

БК «Зенит» ушёл на карантин из-за коронавируса

18:51, 11 октября 2020

Игроки петербургского баскетбольного клуба «Зенит» ушли на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в команде, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Некоторое время назад команда проинформировала о положительных результатах тестов у баскетболистов Владислава Трушкина, Артураса Гудайтиса, Антона Пушкова и Остина Холлинза, а также у массажиста. Последнее тестирование выявило коронавирус у ещё двух игроков и трёх тренеров.

Как уточняется, все заболевшие в настоящее время изолированы и находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее NEWS.ru писал, что положительный тест на коронавирус получил полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Франсуа Камано.

Коронавирус также обнаружен у полузащитника английского «Ливерпуля» Наби Кейта и ещё троих футболистов. Все заражённые отправлены на карантин.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео