Биатлонист Слепов может быть дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов

https://static.news.ru/photo/244b7e34-0ee7-11eb-91f2-fa163e074e61_660.jpg Алексей Слепов Фото: slepovalexey/instagram.com

Российский биатлонист, трёхкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта, представляющий команду Санкт-Петербурга, Алексей Слепов может быть дисквалифицирован за пропуск трёх допинг-тестов в течение одного календарного года.

Как сообщил NEWS.ru источник, близкий к федерации биатлона Санкт-Петербурга, в настоящее время спортсмен получил третий флажок в системе АДАМС (ADAMS — Anti-Doping Administration & Management System, система антидопингового администрирования и менеджмента).

Слепов к сезону-2020/21 готовится самостоятельно, однако входил в список резервистов сборной России и принял участие в одном из совместных сборов с национальной командой.

Как писал NEWS.ru, бывший тренер сборных России и Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер выведен из искусственной комы, в которую его ввели после сердечного приступа в родном Рупольдинге 27 сентября.