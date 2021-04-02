Биатлонист Шевченко выиграл медаль на лыжах сестры

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Биатлонист Алексей Шевченко стал бронзовым призёром в масс-старте на чемпионате России в Ханты-Мансийске и рассказал о контактной борьбе, лыжах сестры и подарке ко дню рождения тренеру.

К масс-старту готовился целенаправленно, потому что это одна из моих любимых гонок. Контактная борьба, нужно смотреть по сторонам, а не только за собой, и думать головой. Когда в борьбе достаются медали, очень здорово. Я попытался на финише выйти на другую траекторию, но сегодня одна лыжня лучше накатана. Кто её занял, тот и победил. Антон тоже не смог обогнать Женю. Мои лыжи здесь едут плохо, поэтому сегодня я бежал на лыжах сестры, — рассказал Шевченко спецкору NEWS.ru.

Также он отметил, что его медаль — подарок ко дню рождения его тренера Михаила Шашилова за женскую команду, у которой не получилось завоевать медали в эстафете. С сестрой Анастасией Шевченко он хотел бы пробежать одиночную смешанную эстафету.

Как сообщал NEWS.ru, биатлонист сборной России Евгений Гараничев прокомментировал победу под дождём в масс-старте на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.