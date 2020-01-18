Мужская сборная России по биатлону второй этап подряд остановилась в шаге от эстафетного подиума. Но если в Оберхофе на четвёртое место поднялся экспериментальный состав, то в Рупольдинге с «деревянной» медалью осталась боевая четвёрка в составе Евгения Гараничева, Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова. Старший тренер команды Сергей Белозёров рассказал о выборе состава, подготовке к чемпионату мира, проблемах с лыжами и оценил готовность каждого из спортсменов.

— На какой результат вы рассчитывали перед эстафетой?

— Рассчитывали, что поборемся за бронзовую медаль. Французы сейчас вне конкуренции в плане инвентаря и функционального состояния, норвежцы традиционно сильны. Мы рассчитывали, что нам шанс дадут наши друзья из Германии. У австрийцев тоже боевая четвёрка, что они доказали.

Матвей Елисеев BEAUTIFUL SPORTS/Graban/Global Look Press

— Почему решили в этой эстафете передвинуть Матвея Елисеева на второй этап?

— Мы этим составом моделировали команду на чемпионат мира. Второй этап очень важный, где должен бежать сильный спортсмен, поэтому мы поставили на него Елисеева, одного из лидеров команды. Гараничев традиционно хорош на первом этапе и постепенно набирает ход. Я его в своё время и в Канаде ставил на первый этап. Сейчас он хорошо провёл новогодний сбор, проделал в Тюмени много аэробной работы (упражнения на повышение уровня выносливости. — NEWS.ru) и тем самым поднял свой высокий аэробный уровень (уровень выносливости. — NEWS.ru). Пока он не может показывать лучший ход на этапе, но зато стабильно держит скорость на последнем круге. Это подтверждение его силы.

— Из всей четвёрки только Евгений сильно прошёл финишный круг. Это общая проблема команды или у каждого свои?

— Последний круг — это аэробные возможности спортсмена на данный момент. Если восстановить логику развития событий, то мы команду вывели на хорошую форму к первым двум этапам. После неудачного третьего этапа мы хотели провести хорошую новогоднюю работу, но Елисеева выбила из колеи поездка на Рождественскую гонку. Времени это отняло немного, но усложнило логистику. Пока он приехал в Москву, там снега нет, и время оказалось потеряно. После этих «побегушек» он только 2 января встал на лыжи, а 6 января поехал соревноваться. Поэтому он ничего не восстановил. По нему как по лидеру команды больше всего напряжения. Мы его знаем в динамике прошлых лет. Последний круг был всегда его проблемой.

— Как пытаетесь её решить?

— В этом году мы старались поднять ему «аэроб» специальной силовой работой, она зашла хорошо, но в любом случае он быстро расходует эти базовые показатели, которые не даны ему природой. Восстановительный тренировочный процесс имеет для него большое значение. Психологически он нормально восстановился и оптимистично выходит соревноваться, но если сил нет, никакой оптимизм не поможет.

Евгений Гараничев BEAUTIFUL SPORTS/Graban/www.imago-images.de/Global Look Press

— Логинов сказал, что из-за свежего снега трасса была «тормознутой». Вы это заметили?

— Я стоял сегодня на участке перед стрельбищем и видел спуск перед ним и подъём после него. Там можно чётко увидеть, кто катит лучше, а кто хуже. Наши спортсмены хуже других точно не были сегодня. Елисеев на лыжах Madshus даже выглядел получше. По смазке никаких претензий нет, а то, что выпавший снег тормозит — это вполне логично и касается всех.

— Вчера Старых тоже лучше пробежала на Madshus. Есть закономерность, что эта марка работает на такой погоде лучше, чем Fischer?

— Здесь общая закономерность. У тех же французов спортсмены используют лыжи всех основных фирм, кроме Atomic, но им это не мешает. Но определённое сомнение у нас есть. Вся команда, кроме двух человек, стоит на Fischer, но у Старых и Елисеева лыжи работают хорошо. Поэтому что-то не получается у нас с этими лыжами.

— Что намерены с этим делать?

— Менять структуры. Наша сервисная группа поедет сейчас в Антхольц и в Эстонию. Драчёв проводил вчера совещание, выстроил логистику передвижения, составил смету. Сервис будет жить не на сборе в Риднауне с нами, а по месту старта в Антхольце. Думаю, что это даст большой плюс.

— Логинов второй этап говорит, что проигрывает соперникам именно на равнине, а не в подъёмах. Это связано с его травмой локтя или недостатками техники?

— Мы наблюдали за спортсменами в процессе работы. Он технически не оснащён быстро бежать на равнине. Как одарённому от природы аэробу ему тем легче работать, чем тяжелее участки, и наоборот. У него есть тормозящие факторы. Мы будем работать над этим. Летнюю подготовку команды я не вёл, лишь находился рядом, поэтому не могу сказать, насколько эффективно команда работала летом над техникой, но проблема у Логинова есть и решать её нужно.