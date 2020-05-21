Базаревич: Мозгов может сыграть в олимпийской квалификации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские специалисты Александр Касперович и Виталий Норицын в предстоящем сезоне будут работать со сборной Болгарии по биатлону. Касперович займёт позицию главного тренера, а Норицын, в прошлом сезоне возглавлявший женскую сборную России, будет его ассистентом.

Я согласился принять предложение Болгарской федерации биатлона, но при этом продолжу работать и с Александром Логиновым, и с Федерацией биатлона Санкт-Петербурга. Виталий Норицын будет мне помогать, а Сергей Башкиров останется...