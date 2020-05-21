Базаревич: Мозгов может сыграть в олимпийской квалификации

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич оценил перенос олимпийской квалификации на 2021 год.
У нас есть некая история, что основные игроки сборной России не молоды — и они, грубо говоря, станут старше на год. Посмотрим, как это повернётся, — сказал Базаревич в прямом эфире Российской федерации баскетбола на официальной странице в Instagram.
По его мнению, в случае с Тимофеем Мозговым — «шансы сыграть в олимпийской квалификации становятся выше» несмотря на возраст. 55-летний наставник надеется, что «за это время он вернется на площадку, наберет форму».
Ранее NEWS.ru писал, что баскетбольный клуб уволил главного тренера сообщением по электронной почте.
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