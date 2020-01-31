https://static.news.ru/photo/a95bc488-43c4-11ea-95b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Баскетболисты петербургского «Зенита» в выездном поединке 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги потерпели поражение от испанской «Барселоны» — 72:90 (21:21, 14:32, 19:21, 18:16).

У каталонцев самыми результативными стали набравшие по 21 очку экс-игрок краснодарского «Локомотива-Кубани» Малколм Дилэйни и ранее выступавший за «Зенит» Кайл Курич.

В составе «сине-бело-голубых» лучшую результативность показали набравшие по 16 очков Густаво Айон (сделавший также 10 подборов) и Эндрю Албиси.

«Зенит» проиграл 15-й матч из 22 проведённых встреч и делит последние места (с 16-го по 18-е) в таблице Евролиги с двумя германскими клубами — берлинской «Альбой» и мюнхенской «Баварией».

Результаты других матчей первого игрового дня 22-го тура Евролиги: «Альба» (Берлин, Германия) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — 70:74, «Олимпиакос» (Греция) — «Баскония» (Испания) — 80:70, «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 77:81, АСВЕЛ (Франция) — «Жальгирис» (Каунас, Литва) — 74:79, «Милан» (Италия) — «Бавария» (Мюнхен, Германия) — 79:78.

В следующем туре 4 февраля московский ЦСКА на своей площадке встретится с единоличным лидером регулярного чемпионата — турецким клубом «Анадолу Эфес», 5 февраля «Зенит» дома сыграет с другим представителем Турции — «Фенербахче», а подмосковные «Химки» попытаются обыграть в Тель-Авиве «Маккаби».

В 22-м туре Евролиги ЦСКА в гостях на «Арене Мытищи» уверенно переиграл «Химки», ранее писал NEWS.ru.