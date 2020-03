Ежегодная шоссейная многодневная велогонка в окрестностях Аделаиды (Южная Австралия) «Тур Даун Андер» (Santos Tour Down Under), предвещающая начало сезона в мировом пелотоне, стартовала по расписанию 21 января и завершилась 26-го числа. Победителем стал хозяин трассы Ричи Порт из команды Trek-Segafredo.

Вторая гонка в Австралии по Великой океанской дороге «Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд» (Cadel Evans Great Ocean Road Race), носящая имя Кэдела Ли Эванса (первый австралиец, выигравший «Тур де Франс» в 2011 году), также прошла по расписанию — 2 февраля. Победу одержал бельгиец Дрис Девенинс из Deceuninck — Quick-Step, вторым, к слову, стал россиянин Павел Сиваков (Team INEOS).

Стоит отметить, что обе гонки в Австралии прошли без сюрпризов, так как коронавирус на тот момент ещё не успел «заглотить» Зелёный континент. Однако на данный момент ситуация в Австралии резко поменялась, да и гонок World Tour больше не предвидится.

Совсем другая ситуация произошла с «Туром ОАЭ» (UAE Tour) в конце февраля (напомним, третья гонка в календаре UCI), в самый разгар COVID-19. После сообщений о госпитализации гонщиков с подозрением на коронавирус организаторы приняли решение о прекращении гонки за два этапа до конца. Позже выяснилось, что пострадавшим стал гонщик Игорь Боев, вследствие чего российскую команду «Газпром-РусВело» и ещё две из Франции заперли на карантин.

Гонка в ОАЭ стала фактически зачинателем отмены всех крупнейших соревнований по велошоссе. В основном в Италии, где велоспорт является культом и даже чем-то большим, чем просто гонки на колёсах.

Сезон-2020 в велоспорте до старта итальянских гонок выглядел следующим образом:

А потом всё! Велосипедный мир Италии впал в уныние, когда стало ясно, что 7 марта из-за опасности распространения коронавируса не состоится классическая гонка «Страде Бьянке» (Strade Bianche). RCS Sport, компания-организатор всех крупных профессиональных велогонок в Италии, на совещании с мэром Сиены не смогла гарантировать условий, требующихся для проведения спортивных мероприятий согласно указу председателя Совета министров страны. Через несколько дней отменили «Тиррено-Адриатико» (Tirreno-Adriatico, 11-17 марта) и, «Мамма миа», легендарную «Милан — Сан-Ремо» (Milan — San Remo, 21 марта), основанную в 1907-м году.

Итак, представьте, что у ребёнка отобрали его любимую игрушку и он впадает в истерику. Тем же самым для Италии является велоспорт. Да-да, не футбол, если вы так считали. К вашему сведению, футбол на Пиренеях совсем не является спортом номер один. На каждом углу не с мячом бегают, а гоняют на двухколёсном. Поэтому проведение крупной велогонки — для болельщиков праздник спорта, семьи и... барбекю.

Если вы хоть немного знакомы со спецификой велогонок, то должны знать, что есть равнинные и горные этапы. Вот в этих самых горах, вдоль трассы, где проходит маршрут гонки, целые семьи собираются на пикник. Кто-то смотрит соревнования в своих домах на колёсах, параллельно делая всевозможные стейки с сосисками, кто-то поёт песни, пляшет и ждёт, когда мимо них пронесётся пелотон. А есть и такие смельчаки, которые умудряются преодолевать крутой подъём на велосипеде в полной профессиональной амуниции гонщика (вот вам и любители), дабы разглядеть поближе своих кумиров.

Ещё один факт, который вашему покорному слуге удалось наблюдать лично и не раз. Во время знаменитой «Джиро д’Италия» в дни проведения гонки у жителей ряда городов, где проходит маршрут этапа, объявляется выходной: и снова семейное барбекю (на которое лично был приглашён) вдоль обочин, танцы, веселье и любовь к велоспорту. В «розовые майки» (официальные цвета велогонки) облачены все от мала до велика, вплоть до домашних питомцев.

А теперь о «Джиро». Фанаты временно лишатся и её, главной гонки Италии, старт которой был намечен на 9 мая в Венгрии, но перенесён. Поэтому пока также забудем про розовых овец с розовыми фонтанами и безумными фанатами.