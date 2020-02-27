https://static.news.ru/photo/9ecbf950-59fb-11ea-821c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabio Ferrari/Lapresse.Lapresse/Global Look Press

Двух велогонщиков, которые принимают участие в многодневкой гонке «Тур ОАЭ», госпитализировали из гостиницы с подозрением на коронавирус.

Сообщается, что один из них — член российский команды, имя которого не называется. В данный момент тесты проходят все остальные участники пелотона и жители гостиниц, в которых остановились спортсмены.

Как сообщает Gruppetto, гонке грозит отмена, а команды и персонал могут остаться на две недели на карантине.

В велогонке принимает участие команда «Газпром-Русвело» (Gazprom Rusvelo), в составе которой заявлены пять россиян — Сергей Чернецкий, Николай Черкасов, Владислав Куликов, Дмитрий Страхов, Игорь Боев.

Ранее сообщалось, что футболист итальянского клуба Серии C заразился коронавирусом. Это первый случай заболевания среди профессиональных игроков в футбол, писал NEWS.ru.