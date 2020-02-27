Двух велогонщиков, которые принимают участие в многодневкой гонке «Тур ОАЭ», госпитализировали из гостиницы с подозрением на коронавирус.
Сообщается, что один из них — член российский команды, имя которого не называется. В данный момент тесты проходят все остальные участники пелотона и жители гостиниц, в которых остановились спортсмены.
Как сообщает Gruppetto, гонке грозит отмена, а команды и персонал могут остаться на две недели на карантине.
В велогонке принимает участие команда «Газпром-Русвело» (Gazprom Rusvelo), в составе которой заявлены пять россиян — Сергей Чернецкий, Николай Черкасов, Владислав Куликов, Дмитрий Страхов, Игорь Боев.
Ранее сообщалось, что футболист итальянского клуба Серии C заразился коронавирусом. Это первый случай заболевания среди профессиональных игроков в футбол, писал NEWS.ru.
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