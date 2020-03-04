Российский велогонщик «Газпром-РусВело» Игорь Боев, который находится в больнице ОАЭ с коронавирусом, рассказал о своём самочувствии.
Он отметил, что условия в госпитале хорошие, но еда не соответствует рациону профессионального спортсмена.
Сейчас чувствую себя здоровым человеком. Относятся к нам тут нормально, никто косо не смотрит, четыре раза в день измеряют давление, температуру, пульс, дают таблетки. Сказали, как только будет отрицательный тест, сразу выпустят, — цитирует Боева РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что заболевшие в Объединённых Арабских Эмиратах два российских гражданина являются членами велокоманды «Газпром-РусВело», принимавшей участие в гонке «Тур ОАЭ — 2020».
Ранее организаторы велогонки «Тур ОАЭ» отменили последние два этапа многодневки из-за коронавируса. Сообщалось, что командам Сofidis, Solutions Credits, Groupama — FDJ и российской Gazprom-RusVelo («Газпром-РусВело») запретили покидать страну, все остальные уехали из Абу-Даби.
Случаи заболевания коронавирусом во время гонки в ОАЭ были выявлены у граждан Италии, входящих в состав персонала одной из велокоманд, писал NEWS.ru.