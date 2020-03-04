https://static.news.ru/photo/1dbb52e2-5df8-11ea-b03a-fa163e074e61_660.jpg Игорь Боев Фото: Jérémy-Günther-Heinz Jähnick/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Российский велогонщик «Газпром-РусВело» Игорь Боев, который находится в больнице ОАЭ с коронавирусом, рассказал о своём самочувствии.

Он отметил, что условия в госпитале хорошие, но еда не соответствует рациону профессионального спортсмена.

Сейчас чувствую себя здоровым человеком. Относятся к нам тут нормально, никто косо не смотрит, четыре раза в день измеряют давление, температуру, пульс, дают таблетки. Сказали, как только будет отрицательный тест, сразу выпустят, — цитирует Боева РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что заболевшие в Объединённых Арабских Эмиратах два российских гражданина являются членами велокоманды «Газпром-РусВело», принимавшей участие в гонке «Тур ОАЭ — 2020».

Ранее организаторы велогонки «Тур ОАЭ» отменили последние два этапа многодневки из-за коронавируса. Сообщалось, что командам Сofidis, Solutions Credits, Groupama — FDJ и российской Gazprom-RusVelo («Газпром-РусВело») запретили покидать страну, все остальные уехали из Абу-Даби.

Случаи заболевания коронавирусом во время гонки в ОАЭ были выявлены у граждан Италии, входящих в состав персонала одной из велокоманд, писал NEWS.ru.