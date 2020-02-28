https://static.news.ru/photo/45470dc2-5a08-11ea-b5fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabio Ferrari/Lapresse/Global Look Press

Случаи заболевания коронавирусом были выявлены у граждан Италии, входящих в состав персонала одной из велокоманд, говорится в сообщении оргкомитета многодневной гонки на шоссе «Тур ОАЭ», которая была прервана.

Тест показал наличие коронавируса, известного как COVID-19, — говорится в заявлении.

В оргкомитете отметили, что решение об отмене гонки было принято, чтобы обеспечить защиту участников гонки. В сообщении отмечается, что Министерство здравоохранения ОАЭ объявило, что все участники гонки, административный персонал и организаторы будут периодически проходить проверку и все необходимые процедуры, включая карантин, чтобы ограничить и подавить распространение вируса.

Также в качестве мер предосторожности Минздрав обеспечит выполнение всех профилактических мер, включая проверку и наблюдение за состоянием людей, контактирующих с пациентами.

Ранее сообщалось, что вирус на «Туре ОАЭ» был обнаружен у российского велогонщика, писал NEWS.ru.