https://static.news.ru/photo/9a658030-62a1-11ea-9c8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: rusvelocycling/instagram.com

Французские велокоманды Cofidis Solutions Credits и Groupama – FDJ, находившиеся в ОАЭ на карантине из-за вспышки коронавируса, отправились домой.

Между тем, российская команда «Газпром – РусВело» (Gazprom – RusVelo) продолжает оставаться в Абу-Даби, сообщает телеграмм-канала «Gosu о велоспорте. Аналитика, ставки и всё такое».

Ранее сообщалось, что организаторы велогонки «Тур ОАЭ» отменили последние два этапа многодневки из-за коронавируса. Командам Сofidis Solutions Credits, Groupama — FDJ и российской Gazprom-RusVelo («Газпром-РусВело») запретили покидать страну, все остальные команды уехали из Абу-Даби.

Позже «Газпром-РусВело» заявила, что с пониманием относится к отмене гонок из-за распространения коронавируса, писалNEWS.ru.