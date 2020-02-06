Трёхкратный чемпион Европы Антон Бабиков занял первое место в суперпреследовании на восьмом этапе Кубка России по биатлону в Кирово-Чепецке.
Бабиков без промахов преодолел дистанцию 7,5 км за 19 минут 58,6 секунды. Второе место занял Александр Поварницын (+12,9; 0), третье — Рустам Каюмов (+17,9; 1).
Днём ранее Бабиков выиграл спринтерскую гонку с большим преимуществом.
Личный тренер Бабикова Виктор Никитин заявил, что биатлонист пропустит чемпионат Европы и будет выступать на внутрироссийских соревнованиях, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен