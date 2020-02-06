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Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова выступит на гала-концерте во время этапа Гран-при в Москве.

Личный тренер спортсменки Анна Дьяченко заявила, что спортсменка будет выписана из больницы 7 февраля и готова выступить на гала-концерте Гран-при, передаёт ТАСС. Ранее СМИ сообщали, что Солдатова пыталась покончить с...