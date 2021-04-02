Акимова: я разгонялась, но потом что-то надломилось и пошло не так

Участница Олимпийских игр и победительница этапа Кубка мира Татьяна Акимова заняла второе место в составе сборной Тюменской области в эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске. В эксклюзивном интервью NEWS.ru прокомментировала результаты женской эстафеты на чемпионате России, подвела итоги первого после возвращения из декрета сезона и поделилась дальнейшими планами подготовки.

— Каково вам спустя несколько лет вернуться на пьедестал чемпионата России?

— Конечно, это приятно. Очень большое спасибо нашей команде. Сегодня все молодцы, очень хорошо боролись и доборолись до медали.

— Как оцените свой этап?

— Ходом сегодня я неплохо себя чувствовала, отыгрывала по дистанции, а стрельбой стоя не очень довольна. Здесь тяжёлый подход к рубежу и мне было трудно. Хорошо, что в итоге я справилась, но была на грани.

— Для вас второй этап сейчас самый комфортный?

— На данный момент это так, потому что этот этап я бегала на протяжении всего сезона. Он был комфортным для меня.

— Насколько первый сезон после возвращения оправдал ваши ожидания?

— Конечно, в начале сезона я не думала, что со старта буду чувствовать себя так хорошо. Поначалу всё начиналось удачно, но под конец сезона немножко сказывается усталость.

— Самым удачным для вас месяцем стал январь. В тот момент вы набрали оптимальную форму или это не было пиком?

— Нет, я тогда только разгонялась. Это был не пик. Просто в течение сезона что-то надломилось и пошло не так, как надо было.

Татьяна Акимова Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

— Вы уже проанализировали с тренерами причины неудачного выступления на чемпионате мира? Что сыграло главную роль? Долгий промежуток без стартов, волнение, пресловутая высота в Поклюке?

— Я думаю, что долгий перерыв без стартов сыграл главную роль. В тот момент я начала постепенно набирать форму, но дальше не получилось. Хотя думаю, что тут сказались несколько факторов.

— После неудачи в эстафете было сложно психологически настраиваться на другие гонки?

— Да, было немножко тяжело, но после чемпионата мира у нас был перерыв и я успела отойти от этого.

— Здесь с вами находятся муж с дочкой. Насколько тепло родной семьи помогает вам готовиться к стартам?

— Это не передать словами. Я чувствую от них огромную поддержку. Я очень скучала по ним, особенно по дочке. Не думала, что мне будет так тяжело без неё. Я очень рада, что они рядом со мной, и для меня это большой плюс.

— Вы уже думали, как будете готовиться к следующему сезону: продолжите работать с Николаем Лопуховым или хотите тренироваться централизованно в составе команды?

— Я думаю, что под конец сезона ситуация в команде окончательно прояснится, а там мы решим, как лучше будет готовиться.

Татьяна Акимова Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

— Николай Петрович здесь работает с вами в качестве личного тренера?

— Конечно, он здесь. Следит за всем, всем интересуется и не остаётся равнодушным к тому, что происходит с нами.

— Какие планы у вас после чемпионата мира? Поедете закатываться с командой на Камчатку?

— Сейчас я бы хотела поехать домой. У нас (в Чувашии. — NEWS.ru) в этом году ещё много снега, поэтому мы сможем закатываться ещё долго.

— Завтра есть силы побороться в масс-старте уже за личную награду?

— Силы ещё есть, поэтому завтра буду бороться.