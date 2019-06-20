https://static.news.ru/photo/51b92ee2-92f7-11e9-b6f2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Концепт гиперзвуковой ракеты на прямоточном воздушно-реактивном двигателе представлен в США. Оружие, не имеющее аналогов, разрабатывает военно-промышленная компания Raytheon.

По словам её вице-президента Тома Бассинга, скорость ракеты в пять раз превысит скорость звука, составив около пяти махов. Преодолеть расстояние между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом она сможет за 39 минут, сообщает Aviation Week .

Northrop to build 3D printed scramjet engine for Raytheon hypersonic weapon https://t.co/jzEgobuXld pic.twitter.com/WGcfuGjqf8 — Defense News (@defense_news) 18 июня 2019 г.

Специалисты отмечают, что представленный концепт не имеет воздухозаборников. Это они объясняют тем, что конструкторы уникальной ракеты могли специально замаскировать прорывные технологии.

Ранее News.ru сообщал, что в Германии запущена технологическая программа по разработке гиперзвуковых ракет нового поколения. Менеджер европейской компании — производителя ракетных систем MBDA Петер Хайльмайер заявил, что новое оружие сможет поражать цель в пять раз быстрее скорости звука. Он также подчеркнул, что программа создания ракет нового поколения была запущена в 2018 году в качестве реакции «на конкретные угрозы», которыми считаются российские разработки.