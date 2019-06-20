Уникальная гиперзвуковая ракета разрабатывается в США
Анжела Абраменко
04:04, 20 июня 2019
https://static.news.ru/photo/51b92ee2-92f7-11e9-b6f2-fa163e074e61_1024.jpgФото: U.S. Department of Defense/Global Look Press
Концепт гиперзвуковой ракеты на прямоточном воздушно-реактивном двигателе представлен в США. Оружие, не имеющее аналогов, разрабатывает военно-промышленная компания Raytheon.
По словам её вице-президента Тома Бассинга, скорость ракеты в пять раз превысит скорость звука, составив около пяти махов. Преодолеть расстояние между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом она сможет за 39 минут, сообщает Aviation Week.
Специалисты отмечают, что представленный концепт не имеет воздухозаборников. Это они объясняют тем, что конструкторы уникальной ракеты могли специально замаскировать прорывные технологии.
Ранее News.ru сообщал, что в Германии запущена технологическая программа по разработке гиперзвуковых ракет нового поколения. Менеджер европейской компании — производителя ракетных систем MBDA Петер Хайльмайер заявил, что новое оружие сможет поражать цель в пять раз быстрее скорости звука. Он также подчеркнул, что программа создания ракет нового поколения была запущена в 2018 году в качестве реакции «на конкретные угрозы», которыми считаются российские разработки.