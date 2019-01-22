В метро могут запретить класть ногу на ногу

https://news.ru/storage/news/dc171d8736420afcd0bb0634cc27019d/96e7ed0e-7c88-4ddb-8641-496b49ca3b79_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Инициативные граждане предложили в московском метро давать объявление, чтобы сидящие в вагоне пассажиры не клали ногу на ногу. По их мнению, это — проявление вежливости, такое же, как снятие рюкзаков со спины.

«Это мешает стоять или проходить другим пассажирам, а также пачкает их одежду», — говорится в предложении на сайте Российской общественной инициативы.

Подписи за эту инициативу поставили пока только 176 человек, для рассмотрения решения на региональном уровне необходимо набрать 100 тысяч голосов. Голосование закончится 26 января.

Ранее News.ru писал, что восемь новых станций Московского метрополитена выведут за пределы МКАД: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» (все на Некрасовской линии), остальные четыре — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» откроют на продлении Сокольнической ветки в ТиНАО.