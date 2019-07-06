https://static.news.ru/photo/8c053218-a00c-11e9-894c-fa163e074e61_1024.jpg Тулун Фото: EMERCOM of Russia/Twitter.com/Global Look Press

Бесплатная общественная баня будет открыта в Тулуне, пострадавшем от наводнения. Об этом сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков в ходе рабочей поездки в Иркутскую область.

Тулун больше других населённых пунктов пострадал в результате паводка и сейчас остаётся единственным городом в регионе, в котором сохраняются подтопленные участки, проинформировали в областном правительстве .

По словам Булгакова, пропускная способность бани — 80 человек в сутки. Она может работать автономно на дизельном топливе.

Воды в Тулуне не будет ещё как минимум неделю: по прогнозам, коммунальщики смогут возобновить её подачу не ранее 12 июля, передаёт РИА Новости .

Наводнение в регионе началось в конце июня. В зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. Погибли 22 человека, судьба ещё 11 до сих пор неизвестна. 410 местных жителей госпитализированы. На восстановление потребуется 28 млрд рублей.