Бесплатная общественная баня будет открыта в Тулуне, пострадавшем от наводнения. Об этом сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков в ходе рабочей поездки в Иркутскую область.
Тулун больше других населённых пунктов пострадал в результате паводка и сейчас остаётся единственным городом в регионе, в котором сохраняются подтопленные участки, проинформировали в
По словам Булгакова, пропускная способность бани — 80 человек в сутки. Она может работать автономно на дизельном топливе.
Воды в Тулуне не будет ещё как минимум неделю: по прогнозам, коммунальщики смогут возобновить её подачу не ранее 12 июля, передаёт
Наводнение в регионе началось в конце июня. В зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. Погибли 22 человека, судьба ещё 11 до сих пор неизвестна. 410 местных жителей госпитализированы. На восстановление потребуется 28 млрд рублей.