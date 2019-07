https://static.news.ru/photo/65385efe-a4a2-11e9-ba87-fa163e074e61_1024.jpg Фото: СГК

Новосибирская ТЭЦ-5 усилила охрану искусственного озера, которое стало местом паломничества из-за необычной бирюзовой воды. Её цвет связан с нахождением здесь золоотвала.

В первую очередь из соображений безопасности для самих людей — купаться, заходить в воду и пить ее нельзя. Сейчас из-за любителей красивых фото персоналу станции приходится работать вне штатного режима. В то время как наша главная задача — обеспечение энергетической безопасности города, — приводит пресс-служба Сибирской генерирующей компании слова директора ТЭЦ-5 Олега Зыкова.

Помимо ЧОПа, территорию будут патрулировать полицейские.

Золоотвал находится в 10 минутах езды от города. В этом году он обратил на себя внимание любителей эффектных фотографий и журналистов. Статьи о гламурной «свалке химических отходов» вышли в The New York Times, BBC, The Guardian и в других изданиях.

