https://static.news.ru/photo/8a895210-a553-11e9-8df6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Крылов/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин поздравил магаданцев с 80-летием города.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства РФ. Президент напомнил о происхождении Магадана, который заложили прибывшие на берег бухты Нагаева исследователи, строители, горняки, рабочие, геологи, военнослужащие и гражданские специалисты.

Город с особым, твёрдым характером, — написал президент.

По его словам, сейчас это один из центров Дальнего Востока, имеющий широкий диапазон возможностей в своём развитии. Путин отметил, что уникальное геополитическое расположение Магадана должно быть использовано во благо его жителей.

Ранее News.ru писал о том, что специалисты Магаданского НИИ сельского хозяйства разработали технологию, которая улучшит воспроизводительные функции местных коров. Речь идёт о введении в основной рацион питания животных крабовой муки и лишайников. Такие добавки коровы должны получать ежедневно в течение двух месяцев до отёла и после. По словам магаданских специалистов, способ позволит укрепить иммунитет крупного рогатого скота.