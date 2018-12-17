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Главам колоний советуют лично извиняться перед заключёнными

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Президентский совет по правам человека предложил руководителям и сотрудникам колоний, а также руководителям территориальных органов ФСИН лично извиняться перед заключёнными за неправомерные действия. Также СПЧ предложил разработать порядок принесения таких извинений.

Соответствующие рекомендации были озвучены после заседания совета, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов поддержал инициативу о закрытии СИЗО в центре Москвы и переводе заключённых за пределы города. Депутат предложил преобразовать соответствующие здания в музеи, как это было сделано с закрытыми фабриками.


#фсин #колония #заключенные
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