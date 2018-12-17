Столичные СИЗО хотят превратить в музеи

https://news.ru/storage/news/3ba6d37c32f7dd5995eb1a6479c595ef/f862263d-8b12-4008-b125-d8e6238e5084_850.jpg Андрей Любимов/АГН "Москва"

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов поддержал инициативу о закрытии СИЗО в центре Москвы и переводе заключённых за пределы города. Депутат предложил преобразовать соответствующие здания в музеи, как это было сделано с закрытыми фабриками.

По словам чиновника, желающих выйти с проектами превращения мест лишения свободы в арт-кластеры будет много. Он отметил, что закрытие СИЗО в черте города благотворно скажется на безопасности москвичей, сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что старейшую и одну из самых известных российскую тюрьму «Бутырку» закроют навсегда. Решение принято после многочисленных жалоб жителей района. Люди обеспокоены соседством со следственным изолятором № 2. Несколько сотен заявлений поступили в разные инстанции, заявил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.