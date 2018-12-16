Легендарную «Бутырку» закрывают навсегда

https://news.ru/storage/news/4e8553ba7a3648aa7ab142529bc9da96/c82c52c1-4397-4f6e-be61-18e08fbf6298_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Старейшую и самую известную российскую тюрьму «Бутырку» закроют навсегда. Об этом сообщил МК.

Решение принято после многочисленных жалоб жителей района. Люди обеспокоены соседством со следственным изолятором № 2. Несколько сотен заявлений поступили в разные инстанции, заявил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

По его словам, также прекратит своё существование и СИЗО № 3 «Пресня». Кроме того, решается вопрос о закрытии «Матросской тишины».

Максименко отметил, что новый следственный изолятор на пять тысяч мест появится за пределами МКАД. В кратчайшие сроки СИЗО могут построить в Новой Москве или на Дмитровском шоссе.

Здание тюрьмы «Бутырка» числится в списке охраняемых государством памятников истории и архитектуры. Емельян Пугачёв до его казни в январе 1775 г. закованным в цепи содержался в подвале сохранившейся на территории современной тюрьмы башни, ныне носящей его имя.

Здание тюрьмы было спроектировано выдающимся московским архитектором Матвеем Казаковым.