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Госдума вспомнила о праве животных на защиту

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Законопроект «Об ответственном обращении с животными» дойдёт до второго чтения спустя восемь лет с того момента, как был внесён на рассмотрение депутатов. Совет Госдумы включил документ в повестку очередного заседания.

Оно должно состояться 18 декабря, сообщает «Интерфакс».

Законодательная инициатива поступила в Думу в 2010 году. Она предусматривает ряд конкретных мер по обеспечению безопасности и защите животных. Документ содержит определение животного как существа, испытывающего эмоции и страдания. Исходя из этого, определяется порядок содержания и выгула, а также вводится определение жестокого обращения с животными и ответственность за него. В частности, планируется ввести несколько новых статей в КоАП.

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СРОЧНО Только что Совет Государственной Думы поддержал предложение нашего комитета ВКЛЮЧИТЬ В ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ НА ЗАВТРА, 18 ДЕКАБРЯ, РАССМОТРЕНИЕ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТА «Об ответственном обращении с животными» Всех поздравляю! Ждали этого с 2010 года (именно тогда был внесён законопроект). За этот год наш комитет согласовал его с 28-ю федеральными органами исполнительной власти и подготовил ко второму чтению. Всем спасибо кто помогал! Отличная новость под Новый год.

Публикация от Владимир Бурматов (@burmatoff)

На принятии документа, который вызвал широкий общественный резонанс, длительное время настаивают зоозащитники.

Наиболее активная работа под давлением общественности проходила в течение 2018 года.

«За этот год наш комитет согласовал его с 28 федеральными органами исполнительной власти и подготовил ко второму чтению», — написал председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов на своей странице в Instagram.

В первом чтении законопроект «Об ответственном обращении с животными» был принят в марте 2011 года.

О важности принятия документа осенью 2016 года заявил президент Владимир Путин. Однако даже после этого потребовалось более двух лет на то, чтобы согласовать все параметры.

Ранее, как сообщал Nеws.ru, в Тюменском госуниверситете создали сервис по выгулу собак. Студенты разработали систему, позволяющую через приложение заказать специалиста для питомца.


#госдума #законопроекты #животные
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