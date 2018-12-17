Госдума вспомнила о праве животных на защиту

Законопроект «Об ответственном обращении с животными» дойдёт до второго чтения спустя восемь лет с того момента, как был внесён на рассмотрение депутатов. Совет Госдумы включил документ в повестку очередного заседания.
Оно должно состояться 18 декабря, сообщает «Интерфакс».
Законодательная инициатива поступила в Думу в 2010 году. Она предусматривает ряд конкретных мер по обеспечению безопасности и защите животных. Документ содержит определение животного как существа, испытывающего эмоции и страдания. Исходя из этого, определяется порядок содержания и выгула, а также вводится определение жестокого обращения с животными и ответственность за него. В частности, планируется ввести несколько новых статей в КоАП.
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СРОЧНО Только что Совет Государственной Думы поддержал предложение нашего комитета ВКЛЮЧИТЬ В ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ НА ЗАВТРА, 18 ДЕКАБРЯ, РАССМОТРЕНИЕ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТА «Об ответственном обращении с животными» Всех поздравляю! Ждали этого с 2010 года (именно тогда был внесён законопроект). За этот год наш комитет согласовал его с 28-ю федеральными органами исполнительной власти и подготовил ко второму чтению. Всем спасибо кто помогал! Отличная новость под Новый год.
На принятии документа, который вызвал широкий общественный резонанс, длительное время настаивают зоозащитники.
Наиболее активная работа под давлением общественности проходила в течение 2018 года.
«За этот год наш комитет согласовал его с 28 федеральными органами исполнительной власти и подготовил ко второму чтению», — написал председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов на своей странице в Instagram.
В первом чтении законопроект «Об ответственном обращении с животными» был принят в марте 2011 года.
О важности принятия документа осенью 2016 года заявил президент Владимир Путин. Однако даже после этого потребовалось более двух лет на то, чтобы согласовать все параметры.
Ранее, как сообщал Nеws.ru, в Тюменском госуниверситете создали сервис по выгулу собак. Студенты разработали систему, позволяющую через приложение заказать специалиста для питомца.