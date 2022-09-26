Застройщики сократили долю строительства апартаментов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля предложения апартаментов снизилась за два года с 25% до 15% от общего объема новостроек. Спрос на них также упал с 10% до 7%, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков девелоперской компании Level Group.

Раньше интерес к этому формату подогревал интерес признания апартаментов жильем, но соответствующий законопроект сейчас завис и надежды на эту меру не осталось ни у застройщиков, ни у покупателей. На апартаменты не распространяется льготная ипотека. Они проигрывают конкуренцию обычным новостройкам.

В Москве доля апартаментов занимает на сегодня 10–12% от общего объема предложений в новостройках, в Санкт-Петербурге — порядка 7–8%. Два года назад она была выше почти в два раза.

Как сообщил изданию президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» (СРО РАО), соучредитель ГК ЦНЭС Кирилл Кулаков, во II квартале этого года продажи апартаментов в Москве исчислялись незначительными цифрами.

Застройщики заключили не более 500 контрактов, при том, что готовых к реализации апартаментов сегодня насчитывается в Москве более 17 тысяч, — рассказал специалист.

Несмотря на это, аналитики считают, что проекты с апартаментами, которые удачно расположены к центру города, обладают уникальным положением или видовыми характеристиками, будут по-прежнему интересны как застройщикам, так и покупателям.

Ранее сообщалось, что в Москве на первичном рынке начали продавать апартаменты в подвалах, на цокольных и антресольных этажах. Стоимость помещений начинается от 1,43 млн рублей, а площадь варьируется от 11,8 до 33,2 кв. м.