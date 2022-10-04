В Москве втрое выросло число заявок на срочную продажу квартир

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число заявок на срочную продажу квартир увеличилось в три раза в Москве. В первые дни после объявления частичной мобилизации хозяева жилья, пытавшиеся покинуть страну, были готовы продать его со скидкой 20%, пишет «Коммерсант».

В конце лета объем предложения на вторичном рынке жилья Москвы тоже рос, однако квартиры выставляли на продажу те, кто вкладывался в инвестиционных целях. Участники рынка рассчитывали, что сентябре ситуация стабилизируется, но после объявления о частичной мобилизации число заявок на срочную продажу квартир выросло втрое. При этом спрос в первые четыре дня после объявления частичной мобилизации уменьшился на 20%.

Эксперты сравнивают этот период с концом февраля, когда после начала СВО ситуация развивалась аналогичным образом. В обоих случаях на срочную продажу выставляли свои квартиры те, кто спонтанно решил покинуть страну. Однако сейчас вторичный рынок начал восстанавливаться, по итогам 11 дней после объявления частичной мобилизации объем предложений в Москве вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из-за неопределенности часть владельцев снимают свои объекты с реализации, а часть пытается их срочно продать с дисконтом 20%. Дешевеют, в основном, квартиры в панельных домах, в сталинках и монолитно-кирпичных домах цена на жилье остается на прежнем уровне.

В ближайшее время эксперты не ожидают восстановления вторичного рынка недвижимости, в частности из-за неизбежного уменьшения ипотечных сделок. Те, кто подпадает под частичную мобилизацию, и те, кто решил уехать из страны, являются одними из основных получателей жилищных займов и активными участниками рынка недвижимости.

Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг регионов с самой доступной ипотекой. В числе лидеров оказались Магаданская и Ленинградская области. Хуже всего ситуация на ипотечном рынке наблюдается в Ингушетии, Чечне и Дагестане.